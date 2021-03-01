Брянцы сыграли безголевую ничью со «Спартаком-2» на выезде

Брянское «Динамо» сыграло вничью со «Спартаком-2» на выезде. Матч проходил 27 февраля в Москве, на стадионе «Академии Спартак имени Федора Черенкова». Итоговый счет – 0:0. Об этом сообщают в официальной группе сине-белых.

Встреча для динамовцев стала первой в 2021 году.

Участие в турнире ФНЛ брянцы начали с 18 строчки в турнирной таблице. На итоговое место, напомним, повлиял коронавирусный скандал, в который угодил брянский клуб.

В составе команд сыграли:

«Динамо-Брянск»:

Кузнецов, Крючков, Васильев, Луппа, Рухаиа, Мараев, Дрогунов (Данилин, 59), Муромский (Сорокин, 89), Пикатов (Агуреев, 72), Баранов (Глушков, 86), Дибиргаджиев (Радченко, 59).

«Спартак-2» (Москва):

Селихов, Миронов, Литвинов, Дьяков, Воропаев, Сунгатулин (Шильцов, 84), Игнатов, Денисов, Ташаев (Шитов, 46), Педро Роша, Оганесян.

В матче игроки получили три предупреждения. Два из них – на счету брянцев.

Теперь динамовцам предстоит сыграть с командой «Нефтехимик» из Нижнекамска. Встреча запланирована на 6 марта.

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