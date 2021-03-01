Летом из Брянска полетят самолеты в Анапу и Геленджик

Этим летом из Брянска можно будет улететь в Анапу и Геленджик. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Этим летом из Брянска можно будет улететь в Анапу и Геленджик. Сами билеты в продажу пока не поступили, зато направления разместил на своем официальном сайте перевозчик. Об этом сообщили в неофициальной группе брянского международного аэропорта в понедельник, 1 марта.

Старт продажам планируют дать в ближайшее время. Тогда же появится расписание.

Предварительно, самолеты "Руслайна" будут летать по указанным направлениям дважды в неделю, начиная с лета.

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