Брянские малые вокзалы с 1 марта перевели в цифровой формат

Фото: Служба корпоративных коммуникаций МЖД.

В Брянской области с 1 марта ввели цифровую систему удаленного управления на 15 вокзалах. Новую форму внедрили на станциях Чернец, Козёлкино, Сельцо, Ржаница, Тросна, Сещинская, Полужье, Красный Рог, Жудилово, Рассуха, Климов, Синезёрки, Клюковники, Снежетьская и Мылинка.

Также на удаленное управление перешли шесть малых вокзалов, входящих в зону обслуживания Брянского региона МЖД. Это Березовский, Палики, Думиничи и Живодовка (Калужская область), Пригорье (Смоленская область). В целом на московской железной дороге цифровыми станут 56 вокзалов.

Автоматика позволит удаленно из диспетчерского центра управлять видеонаблюдением, контролем входных групп, освещением, температурой, пожарной и охранной системами. Удаленное управление внедряют на малых вокзалах с неинтенсивных пассажиропотоком, рассказали в Службе корпоративных коммуникаций МЖД.

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