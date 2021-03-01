В Брянской области 42 человека наказали за продажу спиртного детям

42 факта продажи алкогольной продукции несовершеннолетним выявили в Брянской области за время проведения второго этапа акции «Чужих детей не бывает». Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону в понедельник, 1 марта.

На нарушителей составили административные протоколы – по статье «Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции». Теперь им предстоит заплатить штраф. Для обычных граждан он составляет 3-5 тысяч рублей, для должностных лиц – 10-20 тысяч рублей, для юридических – 80-100 тысяч.

Всего полицейские составили 521 протокол о различных правонарушениях.

– В 192 случаях несовершеннолетних привлекали к административной ответственности, в 13 – уголовной, – уточняют в полицейской пресс-службе. – За время акции 66 подростков и 51 законного представителя поставили на профилактический учет. А пятерых несовершеннолетних поместили в центры временного содержания.

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