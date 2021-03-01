В Брянске подешевел проезд при оплате картой "Мир"

Скидка будет действовать до 1 июля. Фото: Марина АНТОНОВА

В Брянске с 1 марта подешевел проезд в автобусах и троллейбусах. Но только при оплате картой "Мир". Проезд в автобусе теперь обойдется в 16 рублей, в троллейбусе - 14 рублей.

Скидка будет действовать четыре месяца до 1 июля.

Обычная цена поездки при оплате наличными - 22 рубля в автобусе и троллейбусе. Если оплачивать банковской картой с другой платежной системой, то в автобусе нужно заплатить 20 рублей за проезд, в троллейбусе - 18 рублей.

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