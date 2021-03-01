За неделю брянцы обогатили мошенников на 3 млн рублей

Больше трех миллионов рублей перевели телефонным мошенникам жители Брянской области за прошлую неделю. Всех потерпевших оказалось 29. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону в понедельник, 1 марта.

Все пострадавшие обратились в полицию и написали заявления.

Суммарно за семь дней неизвестные выудили у брянцев 3050800 рублей.

В половине случаев телефонные мошенники представлялись сотрудниками банков. Собеседникам те сообщали о различных злоключениях: подозрительном переводе, ошибочно списанной сумме, блокировке счета, получении кредита. Также некоторым предлагали «обезопасить» сбережения и перевести их на резервный, защищенный счет.

- В ходе беседы злоумышленники уточняли данные банковских продуктов и баланс, - рассказывают в полиции. - После этого на телефоны жертв приходили смс-сообщения с кодом подтверждения операции. И потерпевшие добровольно передали эти данные мошенникам. В итоге их счета обнулялись.

На «банковскую» схему за неделю попались 16 брянцев. Общая сумма ущерба превысила 2,7 миллиона рублей.

Также нередки случаи мошенничеств, связанных с размещением объявлений на различных сайтах. К примеру, 84,9 тысяч рублей лишилась 36-летняя жительница Фокинского района, покупая бытовую технику, 70 тысяч рублей - 41-летний житель Советского района, покупая одежду, 53,1 тысячи рублей - 53-летняя жительница того же района, продавая коляску.

Сейчас полицейские уточняют обстоятельства всех происшествий. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье "Мошенничество".

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