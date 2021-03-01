Работникам красногорского совхоза задолжали 300 тысяч рублей по зарплате

Без малого 300 тысяч рублей задолжали работникам СПК «Прогресс» в Красногорском районе. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Без малого 300 тысяч рублей задолжали работникам СПК «Прогресс» в Красногорском районе. В ситуацию пришлось вмешаться правоохранителей, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Нарушения выявила проверка, которую провело надзорное ведомство. Оказалось, что работодатель не расплатился в январе с 36 работниками. Сумма долга составила 277 тысяч рублей.

В итоге руководителю СПК «Прогресс» внесли представление. И на него же составили административный протокол по статье «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права». Сейчас его рассматривают в суде.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».