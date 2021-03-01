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В Фокинском районе Брянска вдову ветерана не поставили в очередь на жилье

Прокурор потребовал признать право пенсионерки на улучшение жилищных условий
Марина АНТОНОВА
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В Фокинском районе Брянска вдове ветерана Великой Отечественной войны отказались улучшить жилищные условия. Пенсионерка обратилась в прокуратуру.

- Прокурор потребовал от главы Фокинской районной администрации поставить вдову ветерана на жилищный учет, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Пенсионерку необходимо включить в список граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Преставление прокурора сейчас рассматривают в райадминистрации.

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