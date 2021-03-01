В брянском Карачеве похоронили отравившегося угарным газом офицера

В брянском городе Карачев 28 февраля похоронили офицера, умершего, по предварительным данным, от отравления угарным газом.

Случай произошел по месту жительства офицера - в военном городке при воинской части. Мужчину без признаков жизни обнаружила супруга рано утром 26 февраля. В причине смерти военного разбираются правоохранители. Версию суицида они не рассматривают.

У умершего майора арсенала воинской части 55443-БК остался сын-девятиклассник и упомянутая жена, уточняет брянский блогер Александр Чернов в своем сетевом издании.

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