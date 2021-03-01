Брянец заплатит штраф за размещение в сети изображения врача

Штраф заплатит брянец, который тайком заснял врача на рабочем месте и опубликовал видео в интернете. Фото: Иван ВИСЛОВ

Штраф в 10 тысяч рублей заплатит брянец, который тайком заснял врача на рабочем месте и выложил видеозапись в соцсети. Сначала приговор по делу вынес районный суд, затем – подтвердил областной. Об этом сообщает издание «Брянские новости».

От действий мужчины пострадала врач Дятьковской районной больницы Ольга Рыжова. Она подала иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, компенсации морального вреда.

Инцидент произошел в приемном отделении, куда для оказания медицинской помощи доставили мать ответчика. Впоследствии сделанную запись брянец обнародовал и оставил под ним негативный комментарий.

В суде признали действия мужчины незаконными. Ведь использование изображения гражданина допускаются только с его согласия. Случай не подходил под ситуации-исключения: например, когда снимают на массовых мероприятиях, либо в интересах государства и общества.

В итоге апелляционная коллегия Брянского областного суда оставила в силе приговор первой инстанции. По нему виновный обязан возместить моральный вред в размере 10 тысяч рублей.

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