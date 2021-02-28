В "Лыжне России-2021" поучаствовали 2000 брянцев

В "Лыжне России-2021" в Брянске поучаствовало около 2000 человек. Это как профессиональные спортсмены, так и любители.

Напомним, всероссийская массовая гонка прошла в субботу, 27 февраля, на Кургане Бессмертия. Ее решили провести, несмотря на плюс за окном.

Всего состоялось 13 забегов, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. В каждом забеге выбрали победителей и призеров. Это пришедшие первыми шесть участников. Им вручили грамоты, призы, кубки и медали.

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