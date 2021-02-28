В Володарском районе Брянска сгорел частный дом

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В Володарским районе Брянска сгорел частный дом. Сообщение о возгорании на улице Зеленой в 14.39 в воскресенье, 28 февраля. На место выехали две пожарные машины.

Когда спасатели прибыли, выяснилось, что необходимо подкрепление. К месту пожара дополнительно направили еще две автоцистерны, службу пожаротушения Главного управления МЧС России по Брянской области.

- На тушении работали четыре ручных пожарных ствола и четыре звена газодымозащитной службы, - говорят в пресс-службе ГУ регионального МЧС.

С открытым пламенем удалось справиться в 16.11. А полностью пожар потушили в 18.08.

В горящем доме никто не пострадал. Эксперты выяснят, что стало причиной пожара.

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