В ДТП в Суражском районе травмы получил 19-летний автомобилист

В ДТП в Суражском районе пострадал 19-летний водитель ВАЗ-2106. Автоавария случилась около полудня в субботу, 27 февраля, на 12-м километре дороги Мглин-Сураж, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Водитель ВАЗ двигался со стороны Суража в сторону Мглина. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Легковушка столкнулась с "Мерседес Бенц Спринтер", за рулем которой был 44-летний автомобилист.

Травмы получил водитель ВАЗа. У него диагностировали сочетанную травму, ушибы и ссадины. Молодого человека отпустили домой с назначением лечения.

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