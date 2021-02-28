В ДТП на улице Речной в Брянске пострадал водитель

При столкновении двух иномарок на улице Речной в Брянске пострадал 28-летний водитель. ДТП случилось около половины седьмого утра в субботу, 27 февраля, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

30-летний водитель "Рено Логан" ехал со стороны улицы Бурова в сторону улицы Комарова. ОН выехал на встречную полосу и врезался в "Ауди 80", которая двигалась навстречу.

Травмы получил водитель второй иномарки. У мужчины диагностировали ушиб головы и перелом голени. Пострадавшего не стали госпитализировать, отпустили домой с назначением лечения.

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