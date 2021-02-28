В Брянской области коронавирус подтвердили у 101 пациента за сутки

В Брянской области за прошедшие сутки подтвердили 101 новых случаев коронавируса. Среди заболевших один иногородний. За то же время выздоровели 127 пациентов. За 24 часа медработники выполнили 1734 теста на инфекцию. Ни одной новой смерти не зафиксировали.

На 28 февраля общее число заболевших коронавирусом в Брянской области составляет 32896 человек. Из них выздоровели 32044 брянца, умерли - 255 пациентов.

За все время эпидемии в Брянской области выполнили больше 459 тестов на инфекцию.

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