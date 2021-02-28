В Брянской области с начала года составили 39 протоколов за выход на лед без жилета

В Брянской области с начала этого года полицейские вместе с сотрудниками местных администраций составили 39 административных протоколов за нахождение на льду без спасательного жилета. В 2021 году спасатели 165 раз выезжали на патрулирование мест возможного выхода на лед. Рыбакам раздали около 700 листовок с правилами поведения на льду.

В брянских школах провели 24 занятие по безопасности, 15 из них прошли в дистанционном формате.

Сейчас толщина льда на реках и озерах Брянской области составляет от 16 до 26 сантиметров Но несмотря на это, выходить на лед опасно, так как на нем могут быть промоины, трещины и полыньи, спрятанные под снегом.

1 марта в День гражданской обороны планируют провести 17 открытых уроков по безопасности жизнедеятельности, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

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