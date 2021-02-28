В Брянской области 3 марта проверят систему оповещения

в Брянской области в среду, 3 марта, пройдет проверка автоматизированной системы оповещения и комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации.

На улицах зазвучат сирены. После этого жители должны включить радио на волнах «Радио России» или «Маяк» или телевизор на телеканалах «Первый», «РОССИЯ-1», «ТВ Центр», «НТВ», «Россия культура», «Матч ТВ», «Карусель», «5 канал», «ОТР» или «Россия 24». На них прозвучит сообщение оперативного дежурного, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

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