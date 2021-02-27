Два водителя пострадали при столкновении иномарок в Выгоничском районе

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В ДТП в Выгоничском районе пострадали два водителя. Автоавария случилась в начале шестого вечера в пятницу, 26 февраля, на 26-м километре дороги Брянск-Новозыбков.

49-летняя автомобилистка за рулем "Рено Сандеро" ехала в сторону Брянска. Она наехала на обочину, не справилась с управлением. Машина выехала на встречную полосу и столкнулась с "Рено Логан". За рулем второй легковушки был 38-летний водитель.

У женщины диагностировали ушибы позвоночника и голени. Пострадавшую отпустили домой с назначением лечения. У второго водителя - рана головы, сотрясение мозга и ушиб колена. Мужчину госпитализировали.

Полицейские проводят проверку по факту автоаварии, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

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