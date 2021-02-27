В брянских банках в 2020 году выявили 141 поддельную купюру

В банках Брянской области в 2020 году выявили 141 поддельную банкноту. Общая сумма фальшивок составила 552 тысячи рублей.

Чаще всего подделывают пятитысячные купюры. За год в регионе эксперты выявили 101 банкноту. А также 30 фальшивых тысячерублевых купюр, две - номиналом 500 рублей и восемь - номиналом две тысячи рублей.

- Все поддельные купюры номиналом две тысячи рублей - низкого качества, - говорят в пресс-службе Банка России.

Во всей России за прошлый год выявили 48,3 тысячи поддельных банкнот.

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