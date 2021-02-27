В Брянской области в 2021 году отремонтируют шесть спортивных стадионов

В Брянской области в этом году отремонтируют шесть спортивных стадионов. Такое решение принял губернатор. Деньги выделят из областного бюджета.

Для этого брянские депутаты в трех чтениях внесли поправки в главный финансовый документ области. Дополнительные 799 миллионов рублей пустят на финансирование объектов, которые находятся в государственной и муниципальной собственности. Часть этих денег пойдет на долгострой - новый корпус городской больницы №4 в Брянске. Остальные - на объекты коммунальной инфраструктуры и строительство мировых судебных участков.

- 227 миллионов рублей направят на приобретение дорогостоящих лекарств, - говорят в пресс-службе Брянской облдумы. - 205 миллионов - на покупку медицинского оборудования. 25 миллионов рублей предназначены на ремонт десяти больниц. В них установят тяжелое оборудование.

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