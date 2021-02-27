В Брянске вывезли часть снега с территории детсада "Гармония"

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Советском районе Брянска вывезли часть снега с территории нового детского сада "Гармония", который готовят к открытию. В пятницу, 26 февраля, местные жители заметили грязь и лужи у стен дошкольного учреждения. Кстати, такая же ситуация была на всех улицах города.

Территорию детского сада приводит в порядок трудовой коллектив. Чистить снег и наледь выходят даже повара. Накануне им в помощь три единицы техники прислали дорожники, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Снег продолжат вывозить и на выходных. Детский сад "Гармония" на старом аэропорту должен открыться в ближайшие дни. Это будет вторым дошкольным учреждением в микрорайоне.