В Брянске на два дня ограничат движение через переезд у платформы Мальцевская

В Брянске 2 и 3 марта будет ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд 136 километр около платформы Мальцевская. Здесь собираются отремонтировать резинокордовый настил для безопасного движения машин и поездов.

В течение двух дней с 10.00 до 17.00 автомобили смогут двигаться здесь только по одной полосе. Объехать участок можно через путепровод у железнодорожного вокзала Брянск – Орловский.

Автомобилистов просят отнестись к проводимым работам с пониманием и планировать поездку заблаговременно, сообщили в службе корпоративных коммуникаций МЖД.

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