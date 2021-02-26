В Брянске за сутки поймали двух безмасочников

Два протокола об административном правонарушении составили в Брянске на так называемых безмасочников за сутки - четверг, 25 февраля. Об итогах очередного рейда отчитались в пресс-службе горадминистрации.

В областном центре продолжились проверки в магазинах, кафе, салонах красоты и ТЦ. «Инспекторы» ищут тех, кто не соблюдает действующий в регионе из-за коронавируса масочный режим.

- В очередном межведомственном рейде участвовали представители городского отдела торговли, райадминистраций и полицейские, - уточняют в мэрии. - Всего обследовали 57 объектов.

Нарушителей привлекли к ответственности по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». А выявили их в Володарском и Бежицком районах. Так, без масок на момент проверки были покупатель супермаркета «Магнит» на Чернышевского и продавец одного из отделов базы «СтройМаркет» на Сталелитейной.

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