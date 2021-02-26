Пропавшего в Брянске 36-летнего Олега Любимова нашли живым

Поиски 36-летнего Олега Любимова завершились благополучно – его нашли живым. Информация об этом появилась в сетевой группе местного отряда «Лиза Алерт» в пятницу, 26 февраля.

«Найден, жив! Большое спасибо за помощь в распространении информации», - пост с таким содержанием разместили около десяти часов утра.

Традиционно волонтеры не уточнили детали обнаружения мужчины.

Напомним, 36-летний брянец пропал 18 февраля. А проживал он в Фокинском районе Брянска. Из распространенной ориентировки следовало, что исчезнувший нуждается в медицинской помощи. И может находиться в любом районе.

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