Пропавшего в Брянске 36-летнего Олега Любимова нашли живым

Поиски 36-летнего Олега Любимова завершились благополучно – его нашли живым. Информация об этом появилась в сетевой группе местного отряда «Лиза Алерт» в пятницу, 26 февраля.
«Найден, жив! Большое спасибо за помощь в распространении информации», - пост с таким содержанием разместили около десяти часов утра.
Традиционно волонтеры не уточнили детали обнаружения мужчины.
Напомним, 36-летний брянец пропал 18 февраля. А проживал он в Фокинском районе Брянска. Из распространенной ориентировки следовало, что исчезнувший нуждается в медицинской помощи. И может находиться в любом районе.
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