Не пройти, не проехать

Фото: АО «Чистая планета».

В Брянской области из-за нечищеных дорог продолжают застревать мусоровозы. Сегодня провел ночь в лесу водитель транспортной компании-перевозчика отходов ООО «Спецавтопредприятие». Его машина застряла в селе Лесное Брянского района Стекляннорадицкого сельского поселения. Сейчас мусоровоз пытаются вытащить из снежной ловушки.

Фото: АО «Чистая планета».

- Ситуация, с которой столкнулись перевозчики отходов из-за заснеженных дорог и подъездных путей, которые не чистят, критическая. Жители возмущаются переполнением контейнеров, жалуются на нерегулярный вывоз отходов, но давайте будем реалистами – перевозчики присылают регоператору фотоотчеты, где видно, что к местам сбора отходов из-за сугробов невозможно не подъехать, не подойти. К сожалению, несмотря на многочисленные письма регоператора в администрации районов ситуация, почти не меняется. Мы уже рассказывали о том, что в Синезерках мусоровоз провалился в снег так, что его не могли достать с помощью разной спецтехники в течение трех дней! Пришлось вызывать эвакуацию. И только вчера поздно вечером машину вытащили. Причем нужно отметить, что почасовую работу спецтехники, которая вытаскивала застрявший мусоровоз ( кран, тракторы, эвакуатор), оплачивал перевозчик отходов, а не лица, ответственные за уборку дорог и подъездных путей от снега. Эти эвакуационные услуги обходятся транспортным компаниям, занимающимся вывозом отходов, в кругленькую сумму, - прокомментировал непростую ситуацию генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.

Фото: АО «Чистая планета».

Ежедневно региональному оператору по обращению с ТКО приходят тревожные сообщения от всех перевозчиков отходов:

Вчера же на дороге Брянского района Стекляннорадицкого сельского поселения в «снежную ловушку» попал мусоровоз ООО «Спецавтопредприятие». Водителю пришлось ночевать в машине в лесу. Сейчас мусоровоз пытаются откопать.

Фото: АО «Чистая планета».

Сегодня из-за гололеда сложная ситуация не только в районах, но и во дворах областного центра – мусоровозы заносит на льду, а на территорию жилых микрорайонов невозможно проехать из-за припаркованных личных автомобилей жителей (многие из-за гололедицы поехали сегодня на работу на общественном транспорте и оставили свои машины во дворах).

Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области в очередной раз просит администрации районов, управляющие компании и службы, ответственные за расчистку дорог, обратить внимание на проблему.