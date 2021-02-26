В суд ушло дело о смертельном ДТП в Трубчевском районе

Фото: УГИБДД По Брянской области.

В суд передали уголовное дело о смертельном ДТП в Трубчевском районе. На скамью подсудимых отправляется 34-летняя автомобилистка. Управляя «Ягуаром», та грубо нарушила ПДД. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области в пятницу, 26 февраля.

Жительницу Брянска обвиняют по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека».

Из материалов уголовного дела следует, что смертельное ДТП произошло около десяти часов утра в Трубчевском районе - вне населенного пункта. Желая обогнать ехавший в попутном направлении «Лифан», водитель «Ягуара» выехала на «встречку». Женщина разогналась до 90 километров в час. Однако из-за скользкой дороги не успела вовремя затормозить - на полосе показалась «Лада Приора».

- Водителю «Лады» пришлось применить отворот рулевого колеса и меры экстренного торможения, - рассказывают в надзорном ведомстве. - Но это не помогло избежать столкновения с автомобилями «Ягур» и «Лифан». От полученных в ДТП травм 33-летний водитель скончался.

Тогда же тяжелые травмы получили двое детей - восьмилетний мальчик и шестилетняя девочка. Они ехали в той же машине.

- По существу уголовное дело рассмотрит Трубчевский районный суд, - добавляют в облпрокуратуре. - Фигурантке грозит до пяти лет лишения свободы с временным лишением права управления автотранспортом.

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