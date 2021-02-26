В Брянской области коронавирусом заболели еще 103 человека

Общее число заболевших "Ковид-19" на Брянщине достигло 32696. Фото: Анна ЛЕВКИНА

В Брянской области коронавирус за сутки подтвердили еще у 103 человек. Выздоровели 116 пациентов. Трое умерли, сообщают 26 февраля в оперативном штабе.

Общее число заболевших в пятницу составило 32696 человек. Болезнь побороли 31811 из них. Общее число умерших - 255 брянцев.

За прошедшие сутки выполнили 1550 тестов на коронавирус. Общее число исследований за все время эпидемии превысило 455,8 тысячи.

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