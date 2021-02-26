Брянская мать отсидит около трех лет за неуплату алиментов

К 2 годам 9 месяцам колонии приговорил суд жительницу брянского города Стародуб, которая уклонилась от уплаты алиментов на своего ребенка. Об этом стало известно в пятницу, 26 февраля.

Осужденной 39 лет. У нее уже были судимости. На сей раз женщину обвиняли в «неуплате средств на содержание несовершеннолетнего ребенка».

В суде установили, что женщина не совершала необходимые отчисления в июле - сентябре прошлого года. Общая сумма задолженности превысила 33 тысяч рублей.

- Отбывать наказание виновная будет в колонии-поселения, - добавляют в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Приговор суда пока не вступил в законную силу.

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