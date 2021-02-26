В ДТП с грузовиком под Брянском пострадали два человека

Два человека получили травмы в дорожно-транспортном происшествии с участием грузовика в Брянском районе в четверг, 25 февраля. Одного из них в тяжелом состоянии госпитализировали, сообщают в УГИБДД по региону.

Автоавария произошла около 19.45 на 152-м километре автодороги Орел-Брянск-Смоленск. Столкнулись «Хендай Солярис» и «Мерседес Бенц Актрос» с полуприцепом.

По предварительным данным, ДТП спровоцировал 45-летний водитель легковушки. Он ехал со стороны поселка Жирятино и не уступил дорогу. А грузовик следовал в Брянск.

- В происшествии пострадали автомобилист «Хендай» и его 46-летний пассажир, - рассказывают в Госавтоинспекции. - Первого с переломом зуба, тела позвоночника, ребра и ушибом легких отпустили на домашнее лечение. Второго - увезли в больницу. У него - «перелом нижней челюсти, субарахноидальное кровоизлияние, переломы 5-9 ребер справа, ушиб легких, двухсторонний гидроторакс, перелом дужек позвонков».

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

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