В Брянске ищут 36-летнего Олега Любимова

Фото: группа «Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Брянской области» в vk.com.

В Фокинском районе Брянска пропал Олег Олегович Любимов 1985 года рождения. Его местонахождение неизвестно с 18 февраля 2021 года. Мужчина может находиться в любом районе. Он нуждается в медицинской помощи. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

Приметы пропавшего: рост 180 сантиметров, телосложение нормальное, русые волосы, серые глаза. Особая примета – татуировка на правой руке. Был одет в коричневую дубленку, черные штаны, черные ботинки и черную вязаную шапку.

Если вы располагаете данными о пропавшем, сообщите по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 88007005452 или в полицию: 02, 102.

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