Брянские заключенные не получили 14 мобильников

Фото: пресс-служба УФСИН России по Брянской области.

В Брянской области предотвратили три попытки доставки запрещенных предметов в клинцовскую колонию №6. Сотрудники отдела безопасности задержали за один день сразу трех человек, у которых обнаружили свертки с техникой для переброски на территорию колонии.

В целом у злоумышленников оказалось 14 мобильных телефонов, 5 зарядных устройств, 7 сим-карт разных операторов. По всем фактам составили административные протоколы, которые направили в суд.

Пресечь незаконную доставку смогли благодаря оперативной информации, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Брянской области.

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