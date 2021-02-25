В Брянской области фиктивные соцработницы дважды ограбили 82-летнюю пенсионерку

В Брянской области в селе Павличи Клинцовского района фиктивные социальные работницы похитили деньги у 82-летней местной жительницы. С заявлением о пропаже 13 тысяч рублей пострадавшая обратилась в полицию. Она рассказала, что сбережения пропали после посещения ее дома двумя неизвестными женщинами, которые представились социальными работницами.

Выяснилось, что пока одна из гостей отвлекала хозяйку разговорами, вторая тихонько вытащила деньги из кармана пенсионерки. Полицейские выявили данные автомобиля, на котором злоумышленники уехали. Подозрение упало на 40-летнюю ранее судимую жительницу Новозыбковского района. Ее задержали сотрудники уголовного розыска.

В процессе расследования установили, что задержанная причастна к еще одной краже у этой же пенсионерки. Несколько месяцев назад она уже побывала в доме пострадавшей и предлагала ей дополнительные медицинские услуги. Тогда она похитила у пожилой женщины 15 тысяч рублей.

Задержанной предъявили обвинение за кражу. Ее могут лишить свободы на срок до пяти лет. В настоящее время обвиняемая находится под подпиской о невыезде, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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