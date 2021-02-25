Брянцы в опросах властей могут участвовать с 16 лет

Депутаты Брянской областной думы внесли изменение в закон «О порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях Брянской области». Фото: пресс-служба Брянской областной думы.

Депутаты Брянской областной думы внесли изменение в закон «О порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях Брянской области». В некоторых опросах брянчцы могут участвовать с 16 лет. Такое решение большинством голосов народные избранники приняли во время очередного заседания 25 февраля.

Новый закон упорядочивает создание инициативных групп, их работу, прописывает последовательность регистрации этой инициативы, а также указывает необходимые документы для ее продвижения.

Документ приняли в трех чтениях.

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