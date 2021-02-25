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Трое брянцев стали заслуженными работниками ЖКХ

Почетное звание им присвоили на заседании областной думы
Надежда ПЕТРУНИНА
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На заседании областной думы троих брянцев удостоили почетного звания «Заслуженный работник ЖКХ Брянской области». Фото: Елена Ракова.

На заседании областной думы троих брянцев удостоили почетного звания «Заслуженный работник ЖКХ Брянской области». Фото: Елена Ракова.

Троих брянцев удостоили почетного звания «Заслуженный работник ЖКХ Брянской области». Его обладателем стал Сергей Симантов, слесарь-сантехник пятого разряда ООО «ЖЭУ-9». Почетное звание присвоили также Людмиле Низовцевой, инженеру-химику очистных сооружений МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство города Клинцы». Вместе с ними заслуженным работником ЖКХ назвали и Александра Нестеренко, слесаря-сантехника пятого разряда ООО «Жилье».

Решение о присвоение троим работникам отрасли почетного звания приняли депутаты 25 февраля на заседании Брянской областной Думы. Все выше названные люди много лет работают в профессии, их уважают коллеги.

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