Брянские приставы арестовали банковский счет двойника должника

Брянские судебные приставы арестовали банковский счет двойника должника. У местного жителя полностью совпали анкетные данные с человеком, на которого завели исполнительное производство. Постановление об аресте банковского счета вынес пристав-исполнитель.

Житель Фокинского района Брянска обратился в прокуратуру, чтобы доказать что он ничего никому не должен. Та провела проверку и эта информация подтвердилась.

- Прокурор район внес представление в адрес руководителя УФССП России по Брянской области в связи с непринятием мер по установлению должника, являющегося стороной в исполнительном производстве, - говорят в пресс-службе областной прокуратуры. - Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.

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