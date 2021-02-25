В Брянской области за сутки коронавирусом заболели 100 человек

В Брянской области за сутки коорнавирусом заболели 100 человек. Побороли опасную инфекцию 82 пациента. Новых смертельных случаев не зарегистрировали. Медицинские работники провели 300 исследований на коронавирус, сообщили 25 февраля в оперативном штабе.

Всего в регионе с начала пандемии ковид диагностировали у 32593 человек. Среди них 63 иногородних. Вылечились 31695 жителей области От коронавируса скончались 252 человека. В медлабораториях области выполнили 454282 теста на выявление инфекции.

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