В Климовском районе в ДТП пострадал 44-летний велосипедист

В Климовском районе водитель иномарки сбил велосипедиста. ДТП произошло 24 февраля около 07.25 на 42-м километре автодороги Смотрова Буда-Великая Топаль-Климово.

По предварительной информации, 61-летний водитель «Киа» ехал со стороны села Хохловка в строну Климово. Он сбил 44-летнего велосипедиста, который двигался в попутном направлении по середине проезжей части. Он не справился с управлением и упал на дорогу.

- Пострадавшего с открытым перелом обеих костей левой голени госпитализировали, - сообщили в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

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