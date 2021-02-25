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Брянск встал в утренних пробках 25 февраля

Особые заторы были на проспекте Московском и улице Калинина
Анна ЛЕВКИНА
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Утром 25 февраля образовался внушительный затор от Черного моста до бывшей фабрики РТИ.

Утром 25 февраля образовался внушительный затор от Черного моста до бывшей фабрики РТИ.

Фото: Анна ЛЕВКИНА

Внушительные автомобильные заторы образовались в Брянске утром в четверг, 25 февраля. Ключевыми стали - на проспекте Московском, улицах Красноармейской и Калинина. Информация об этом появилась в социальных сетях. И ее же «Комсомолке» подтвердили читатели.

Около девяти часов утра в пробке встал проспект Московский. Движение было затруднено от начала Черного моста и до «Фабрики РТИ». Как оказалось, этому способствовало ДТП в районе остановки «Улица Красноармейская» (в прошлом, «Перехватчик»).

- Ехала из Фокинского района в Советский, - рассказывает горожанка Светлана. - В пробке простояла около получаса. Видела, что столкнулись два легковых автомобиля. Оба стояли на одной полосе. На первый взгляд, повреждения у машин несерьезные: лишь смяты бамперы. Рядом о чем-то спорили автомобилистки и рассматривали вмятины.

Движение в начале улицы Красноармейской парализовало "женское" ДТП.

Движение в начале улицы Красноармейской парализовало "женское" ДТП.

Фото: Анна ЛЕВКИНА

Не обошлось утром 25-го и без традиционной пробки на улице Калинина. Как и накануне, движение было сильно затруднено от железнодорожного вокзала «Брянск-1» до набережной. На ситуацию жаловались горожане в соцсетях. Автомобилисты связали ситуацию со снежными завалами, которые сужают проезжую часть. И тем самым уменьшают пропускную способность трассы.

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