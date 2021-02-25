Российский космонавт сфотографировал Брянск с борта МКС

Фото: vk.com, космонавт Сергей Кудь-Сверчков.

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков сфотографировал Брянск с борта МКС. Снимок нашего города и еще девяти городов страны опубликовали на официальной странице космонавта в соцсетях. На фотографии Брянск весь покрыт снегом.

На снимке можно разглядеть Октябрьский мост в Володарском районе, Первомайский мост в Бежицком, рощу Соловьи и Курган Бессмертия. В центре снимка - Советский район.

Сергей Кудь-Сверчков вылетел на МКС в октябре 2020 года в качестве бортинженера. Один раз космонавт выходил в открытый космос.

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