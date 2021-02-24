С брянских улиц за полмесяца вывезли более 50 тысяч тонн снега

Минувшей ночью на уборку улиц вышли 43 специализированных автомобиля, днем этим занимались 67 коммунальных машин. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

С брянских улиц за две недели, начиная с 10 февраля, вывезли более 51 тысячи тонн снега. За это же время на дороги областного центра высыпали около трех с половиной тысяч кубометров пескосоляной смеси.

Только за один день, 23 февраля, для устранения снежного наката израсходовали почти 400 кубометров реагента, вывезли свыше 3600 тонн снега. Дорожники очистили проспекты Ленина, Московский, Станке Димитрова. Также прошла обработка улиц Пересвета, Красноармейской, Калинина, Литейной, Бежицкой, Почтовой, Ново-Советской, Чичерина, Рылеева, Клары Цеткин. Уборка снега велась в скверах и на площадях.

Минувшей ночью на уборку улиц вышли 43 специализированных автомобиля, днем этим занимались 67 коммунальных машин. К ручной очистке остановок, тротуаров, переходов и лестниц подключили 220 человек.

В Брянске продолжают дежурить специальные бригады, которые очищают от снега решетки ливневой канализации. Это особенно актуально из-за того, что в ближайшие дни обещают повышение температуры воздуха, сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

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