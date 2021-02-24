В Брянске 2 и 3 марта временно закроют железнодорожный переезд

В Брянске 2 и 3 марта закроют железнодорожный переезд 136 километр на перегоне Брянск Орловский-Орджоникидзеград.
Фото: Анатолий ЯКИМОВ
В Брянске 2 и 3 марта закроют железнодорожный переезд 136 километр на перегоне Брянск Орловский-Орджоникидзеград. Движение транспорта ограничат с 10 до 17 часов, сообщают в региональной Госавтоинспекции.
Там будут ремонтировать резинокордовый настил. Движение автотранспорта будет осуществляться по одной полосе.
Водителей просят заранее планировать свой маршрут и воспользоваться альтернативными путями объезда.
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