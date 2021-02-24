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Брянский губернатор стал почетным профессором БГАУ

Звание Александру Богомазу присвоили на открывшейся в вузе «Школе фермера»
Анна ЛЕВКИНА
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Губернатор Александр Богомаз стал почетным профессором Брянского государственного аграрного университета. Об этом стало известно на открывшейся 24 февраля «Школе фермера», сообщает телеканал «Брянская губерния».

В день открытия «Школы…» участники общались в прямом эфире. Одним из «лекторов» был губернатор. Он рассказывал о перспективах и достижениях агропромышленного комплекса Брянской области.

Добавим, всего в образовательном проекте участвуют 15 регионов РФ. Он учит создавать с нуля и вести рентабельный бизнес в сельском хозяйстве.

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