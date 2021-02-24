В Брянске проверят центральную сигнализацию

В течение нескольких дней в районах произведут единичные кратковременные запуски сирен.
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
В Брянске проходит проверка работоспособности автоматизированной системы централизованного оповещения города в рамках эксплуатационно-технического обслуживания. В течение нескольких дней в районах производят единичные кратковременные запуски сирен.
В частности, в Советском районе звуки сирен уже раздавались 15 и 16 февраля. В Фокинском и Володарском районе – 18 февраля. Также 24, 25 и 26 февраля возможны запуски сигнализации в Советском и Бежицком районах.
Жителей города просят соблюдать спокойствие, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.
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