Штраф - в подарок!

Фото: АО «Чистая планета».

В очередной раз «короли парковки» не дали вывезти отходы с площадки, расположенной по улице Фокина, 195. Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области поздравляет автохамов, блокирующих доступ к контейнерным площадкам с 23 февраля и сообщает, что «праздничная открытка» им придет в виде штрафа за нарушение правил парковки.

Напоминаем, что вывоз отходов и сбор вторсырья, которое потом отправляется на переработку, осуществляется на территории области ежедневно. Сотрудники транспортных компаний - перевозчиков работают и в будни, и в праздники.

Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области очередной раз обращается к автовладельцам с просьбой не парковаться возле контейнерных площадок, не загораживать своими машинами въезд во дворы, чтобы не мешать работе мусоровозов и спецтехнике, забирающей из сетчатых контейнеров вторсырье.