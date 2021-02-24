23 февраля в Брянске поймали шестерых пьяных автомобилистов

За сутки в Брянске зафиксировали 13 ДТП-«железок» – то есть без пострадавших. Фото: Анна ЛЕВКИНА

Шестерых автомобилистов уличили в пьяной езде в праздничный вторник, 23 февраля. Всех привлекли к ответственности, сообщают в отделе пропаганды городской ГИБДД.

В четырех случаях нарушители подтвердили состояние опьянения, двое - отказались проходить медицинское освидетельствование. Тем не менее, отвечать перед законом будут все шестеро.

Всего в День защитника Отечества автоинспекторы пресекли в Брянске 163 нарушения ПДД. Так, к примеру, 50 раз протоколы составляли на пешеходов, которые переходили проезжую часть в неположенных местах. Еще 24 раза горожанам не уступали дорогу на «зебрах». Кроме того, 21 водитель проехал на «красный», 2 - выехали на встречную полосу.

Не обошлось без нарушений и со стороны водителей общественного транспорта. Восемь раз не по правилам ехали маршрутчики, 11 - таксисты.

Добавим, в минувшие сутки в городе не произошло ДТП с пострадавшими, зато зарегистрировали 13 так называемых «железок».

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