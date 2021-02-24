Новозыбковец зарезал мужчину и его престарелую мать

Готовят к передаче в суд уголовное дело об убийстве двух человек – мужчины и его престарелой матери – в Новозыбковском районе. На скамью подсудимых отправляется местный житель, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Брянца обвиняют по статье «Убийство двух лиц, в том числе лица находящегося в беспомощном состоянии, сопряженное с разбоем, а также разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего».

По версии следствия, мужчина зарезал двух человек рано утром 7 июня прошлого года. Для этого он проник в их дом в деревне Крутоберезка Новозыбковского района. Целью визита было хищение сбережений односельчан.

- Фигурант уголовного дела нанес хозяину дома, а затем и его престарелой матери множественные ранения ножом в области груди и живота, - рассказывают в Следственном комитете. - От полученных телесных повреждений потерпевшие скончались на месте происшествия.

С похищенным имуществом брянец скрылся. Тем не менее, правоохранителям удалось его вычислить и задержать. Суда мужчина ожидает, находясь под стражей.

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