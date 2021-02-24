Утром в среду Брянск встал в пробке от Володарки до набережной

24 февраля в начале улицы Калинина традиционной утренней пробки не было. Фото: Анна ЛЕВКИНА

Внушительных размеров пробка образовалась в Брянске утром в среду, 24 февраля. Судя по сообщениям автомобилистов в соцсетях, вереница автомобилей тянулась от самой Володарки до набережной.

Пробка образовалась от так называемой «пушки» - памятника Артиллеристам, установленного на стыке двух районов. На затор автомобилисты начали жаловаться в начале десятого утра. Что стало причиной этого - неизвестно. По одной из версий, движение на участке затруднил выпавший за ночь снег.

Кстати, утром 24-го традиционной пробки не было в начале улицы Калинина (см. фото) и проспекте Московском. В этом лично убедился корреспондент «Комсомолки».

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