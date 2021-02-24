В Брянской области выявили 105 новых случаев коронавируса

105 жителям Брянской области диагностировали коронавирус за вторник, 23 февраля. Фото: Анна ЛЕВКИНА

105 жителям Брянской области диагностировали коронавирус в минувшие сутки. Такова официальная информация регионального оперштаба на утро среды, 24 февраля.

Общее число ковид-положительных на Брянщине достигло 32493. Из них 31613 человек – или 97,3 процента – уже победили инфекцию. Непосредственно накануне зафиксировали

В отчетный период зафиксировали две новые смерти от ковида. А всех жертв коронавируса теперь 252.

Брянская область находится на 39-м месте в России по числу инфицированных жителей с начала пандемии. Суточный прирост заболеваемости составил 0,3 процента.

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