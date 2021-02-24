От коронавируса в Брянской области умерли еще двое

В Брянской области еще два человека умерли от коронавируса. Новые смерти от опасной инфекции подтвердили накануне – сообщил региональный оперативный штаб утром в среду, 24 февраля. Общее число умерших от ковида на Брянщине достигло 252.

За сутки 113 пациентов выздоровели от коронавируса. Общее количество вылечившихся теперь составляет 31613 человек.

Всего в Брянской области зарегистрировано 32493 случая заболевания «Ковид-19». Прирост новых случаев – 105 или 0,3 процента. Сейчас наш регион занимает 39 место в России по суммарному числу заболевших с начала пандемии.