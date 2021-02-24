Брянского губернатора с юбилеем поздравил президент

Президент России Владимир Путин лично поздравил губернатора Брянской области Александра Богомаза с 60-летием. Общение происходило по телефону во вторник, 23 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

В телефонном разговоре глава государства отметил профессиональный опыт и личный вклад юбиляра в успехи, которых достигла Брянская область под его руководством.

«Владимир Владимирович подчеркнул, что в Брянской области решаются социально значимые вопросы, развивается экономика, а также отметил положительный опыт области в ряде отраслей и то, что эти успешные практики уже применяются в других регионах страны», - говорится в сообщении пресс-службы.

Также президент подчеркнул, что «особая, неразрывная связь Александра Богомаза с его малой родиной нашла отражение в его трудах, направленных на благополучие жителей Брянской области».

В завершение Владимир Путин пожелал Александру Богомазу здоровья и благополучия.

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